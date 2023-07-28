Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.
Збірна ПАР не втримала два м'ячі переваги над Аргентиною у матчі 2-го туру ЧС-2023.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Збірна Англії завдяки швидкому голу Джеймс здолала Данію.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
2 тур, 28 липня
Група G
Аргентина - ПАР 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Мотлало, 0:2 - 66 Кгатлана, 1:2 - 74 Браун, 2:2 - 79 Нуньєс
Група D
Англія - Данія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 6 Джеймс
Сьогодні, 28 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:
- 14:00. Китай - Гаїті