Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.

Збірна ПАР не втримала два м'ячі переваги над Аргентиною у матчі 2-го туру ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Збірна Англії завдяки швидкому голу Джеймс здолала Данію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

2 тур, 28 липня

Група G

Аргентина - ПАР 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Мотлало, 0:2 - 66 Кгатлана, 1:2 - 74 Браун, 2:2 - 79 Нуньєс

Група D

Англія - Данія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Джеймс

Сьогодні, 28 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч: