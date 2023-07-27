Головне
Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані
Сьогодні 14:47 868 2
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Сьогодні 17:17 311 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 17:00 199
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Сьогодні 16:09 318
Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 15:22 622
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 687
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Сьогодні 13:15 887 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Сьогодні 12:11 2087
Харлан перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 12:10 393
Пригоров зупинився за крок від історичної медалі у хайдайвінгу на чемпіонаті світу
Сьогодні 11:05 497
Прямі трансляції

Шахтар може проводити матчі Ліги чемпіонів у Гамбурзі

У такому разі гірники гратимуть на Фолькспаркштадіоні
Сьогодні 17:36 150 0
Шахтар може проводити матчі Ліги чемпіонів у Гамбурзі
Фото: Getty Images

Джерело - Tribuna.com.

Ведуться переговори з приводу проведення домашніх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів у німецькому Гамбургу.

Цю інформацію підтверджує Tribuna.com.

У такому разі гірники гратимуть на Фолькспаркштадіоні. Це домашня арена Гамбурга, яка може вмістити 57 тисяч глядачів.

Повідомлялося, що у Варшаві Шахтар точно не гратиме через те, що місцевий стадіон зайнятий Легією, яка грає у Лізі конференцій. Варіант з Гданськом, про який йшлося раніше, не подобається самому клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6540
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 2345
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати 2194
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2087
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 4686
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14037
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37860 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88370 4
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39188
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49180
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29045
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38737 1