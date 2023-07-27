Шахтар може проводити матчі Ліги чемпіонів у Гамбурзі

У такому разі гірники гратимуть на Фолькспаркштадіоні

Ведуться переговори з приводу проведення домашніх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів у німецькому Гамбургу.

Цю інформацію підтверджує Tribuna.com.

У такому разі гірники гратимуть на Фолькспаркштадіоні. Це домашня арена Гамбурга, яка може вмістити 57 тисяч глядачів.

Повідомлялося, що у Варшаві Шахтар точно не гратиме через те, що місцевий стадіон зайнятий Легією, яка грає у Лізі конференцій. Варіант з Гданськом, про який йшлося раніше, не подобається самому клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!