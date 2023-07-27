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Шахтар може грати домашні матчі Ліги чемпіонів у Німеччині

Шахтар не хоче грати домашні матчі єврокубків у Польщі
Сьогодні 12:40 137 0
Шахтар може грати домашні матчі Ліги чемпіонів у Німеччині
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар схиляється до того, аби не проводити єврокубкові матчі сезону-2023/24 у Польщі.

Про це повідомив журналіст Ігор Семйон.

У Варшаві Шахтар точно не гратиме через те, що місцевий стадіон зайнятий Легією, яка грає у Лізі конференцій. Варіант з Гданськом, про який йшлося раніше, не подобається самому клубу.

Є висока імовірність, що домашні матчі групової стадії Ліги чемпіонів-2023/24 Шахтар проведе в Німеччині. Клубу подобається варіант з Гамбургом. Наразі ця локація пропрацьовується як основна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише ізраїльського захисника Лемкіна.

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