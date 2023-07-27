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FAVBET - новий титульний партнер ФК Шахтар

27 липня лідери офіційно оголосили про співпрацю
Сьогодні 15:20 187 0
FAVBET - новий титульний партнер ФК Шахтар
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Провідна українська iGaming-компанія FAVBET та чемпіон України ФК "Шахтар" презентували спільні плани. Нове партнерство покликане посилити позиції двох популярних брендів і додати вогню українському футболу.

У планах FAVBET і "Шахтаря" – спільні маркетингові й медійні проєкти, активна взаємодія з фанатською спільнотою та впровадження низки соціально значущих ініціатив, серед яких розвиток дитячого спорту і відновлення спортивної інфраструктури, що постраждала внаслідок війни.

"Ми продовжуємо підтримувати український спорт в умовах ворожої агресії та прагнемо розвитку, незважаючи на всі зовнішні виклики. Співпраця між двома великими брендами має стати чимось особливим та посилити бізнес зі 100-відсотковою українською ДНК. Наші команди мають значний європейський досвід, який ми повинні використовувати для розвитку громадянського суспільства, ставлення до спорту, відповідальної гри та культури вболівання", – директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

"Шахтар" – клуб, який не потребує представлення. Славетна історія, талановиті гравці, віддані вболівальники. Співробітництво з FAVBET відкриває ще одну захопливу главу в історії українського футболу, сповнену знакових протистоянь, щирих емоцій і неповторної атмосфери єднання заради улюбленого спорту.

"Для нас це більше, ніж просто спонсорська угода, –це партнерство двох команд, що прагнуть досягти виняткових результатів. Ми віримо, що наша активна підтримка надасть "Шахтарю" додаткової мотивації та збільшить можливості. Це початок великої пригоди, і ми готові ділитися радістю перемоги та справжньої драйвовою атмосферою з усіма прихильниками футболу", – директор зі спортивного маркетингу FAVBET Денис Якимов.

"Радо розпочинаємо трирічну співпрацю з компанією, добре відомою вболівальникам. FAVBET уже багато років представлено на спортивному ринку, має за своїми плечима величезний досвід реалізації різноманітних соціальних та благодійних проєктів, у тому числі й проєктів на підтримку ЗСУ. Упевнені, разом ми зможемо здобути великі перемоги", – директор зі стратегічного розвитку й комунікацій ФК "Шахтар" Юрій Свиридов.

Уже найближчої суботи, 29 липня, "оранжево-чорні" вперше вийдуть на поле у формі з логотипом нового титульного партнера. У дебютному матчі УПЛ-2023/24 "Шахтарю" протистоятиме харківський "Металіст 1925".

Партнерство з ФК "Шахтар" є важливим кроком для FAVBET, що продовжує навіть в умовах війни системно підтримувати улюблену гру мільйонів. Сьогодні компанія співпрацює із 6 клубами елітного дивізіону та Першої ліги, а також є одним з найбільш активних спонсорів українського футболу. Партнерські угоди FAVBET ніколи не обмежуються рекламними проявами, а засновані на всебічній співпраці як на полі, так і за його межами.

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