Почеттіно все ще незадоволений складом Челсі

Челсі повинний продовжувати продавати футболістів, оскільки у складі все ще забагато гравців.

Про це розповів головний тренер Маурісіо Почеттіно.

"Важко мати такий великий склад, бо іноді 3-5 гравців не можуть вийти на поле. Перед клубом стоїть складне завдання на трансферному ринку, тому що потрібно знайти баланс. У нас не має бути роздутий склад з гравцями, які не отримують час, але можуть псувати атмосферу в команді.

Нам не потрібний гігантський склад. 22-24 гравці та молодь. Це все, що потрібно", – сказав Почеттіно.