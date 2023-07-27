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Почеттіно все ще незадоволений складом Челсі

Маурісіо Почеттіно прокоментував склад Челсі
Сьогодні 14:13 170 0
Почеттіно все ще незадоволений складом Челсі
Фото - gettyimages
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - sport.ua.

Челсі повинний продовжувати продавати футболістів, оскільки у складі все ще забагато гравців.

Про це розповів головний тренер Маурісіо Почеттіно.

"Важко мати такий великий склад, бо іноді 3-5 гравців не можуть вийти на поле. Перед клубом стоїть складне завдання на трансферному ринку, тому що потрібно знайти баланс. У нас не має бути роздутий склад з гравцями, які не отримують час, але можуть псувати атмосферу в команді.

Нам не потрібний гігантський склад. 22-24 гравці та молодь. Це все, що потрібно", – сказав Почеттіно.

Клуб влітку відпустив Кая Гаверца, Матео Ковачича, Мейсона Маунта, Каліду Кулібалі, Крістіана Пулішича, Нголо Канте та інших.

Раніше Челсі з Мудриком зіграв внічию з Ньюкаслом.

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