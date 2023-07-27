Анчелотті пояснив відсутність Куртуа

Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропускає контрольні матчі клубу через травму.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Це був хороший матч. Ми грали добре, особливо в першому таймі. Ми захищалися краще, ніж у першій грі. У другому таймі ми показали гарний настрій. Ми залишились задоволеними.

Відсутність Куртуа? Він має невелику травму, немає сенсу ризикувати ним, як і Гюлером.

Гра за новою системою? Все йде добре. Вінісіус добре адаптується, і йому це подобається. Позиції Родріго та Вінісіуса створюють велику небезпеку, коли ми виграємо м'яч. Беллінгем додає в якості", - сказав Анчелотті.