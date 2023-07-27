Анчелотті пояснив відсутність Куртуа

Джерело - sport.ua.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропускає контрольні матчі клубу через травму.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Це був хороший матч. Ми грали добре, особливо в першому таймі. Ми захищалися краще, ніж у першій грі. У другому таймі ми показали гарний настрій. Ми залишились задоволеними.
Відсутність Куртуа? Він має невелику травму, немає сенсу ризикувати ним, як і Гюлером.
Гра за новою системою? Все йде добре. Вінісіус добре адаптується, і йому це подобається. Позиції Родріго та Вінісіуса створюють велику небезпеку, коли ми виграємо м'яч. Беллінгем додає в якості", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, у цьому спарингу зіграв український голкіпер Андрій Лунін, якому вдалося зберегти ворота у недоторканності.