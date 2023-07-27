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Анчелотті пояснив відсутність Куртуа

Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед
Сьогодні 10:29 209 0
Анчелотті пояснив відсутність Куртуа
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - sport.ua.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропускає контрольні матчі клубу через травму.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Це був хороший матч. Ми грали добре, особливо в першому таймі. Ми захищалися краще, ніж у першій грі. У другому таймі ми показали гарний настрій. Ми залишились задоволеними.

Відсутність Куртуа? Він має невелику травму, немає сенсу ризикувати ним, як і Гюлером.

Гра за новою системою? Все йде добре. Вінісіус добре адаптується, і йому це подобається. Позиції Родріго та Вінісіуса створюють велику небезпеку, коли ми виграємо м'яч. Беллінгем додає в якості", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, у цьому спарингу зіграв український голкіпер Андрій Лунін, якому вдалося зберегти ворота у недоторканності.

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