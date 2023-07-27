Ювентус хоче орендувати Лукаку з правом викупу

Ромелу Лукаку може перейти у Ювентус

Ювентус хоче взяти Ромелу Лукаку в оренду з правом викупу наприкінці сезону.

Про це повідомляє Том Родді.

Туринці вірять, що зайняли сильну позицію у перемовинах, оскільки бельгієць не хоче їхати в Саудівську Аравію, але Челсі не бажає погоджуватися на ще одну оренду.

Нагадаємо, раніше із боротьби за гравця вийшов Інтер, який пропонував 30 млн євро + бонуси.

Челсі був готовий прийняти пропозицію, але сам Лукаку перестав відповідати на дзвінки з міланського клубу через зацікавленість Ювентуса.

Нагадаємо, Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку.

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