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Верратті близький до переходу в Аль-Хілаль

Марко Верратті може покинути ПСЖ
Сьогодні 08:55 158 0
Верратті близький до переходу в Аль-Хілаль
#Аль-Хілаль, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до переходу в Аль-Хілаль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода вже близька до завершення. Якщо нічого не зірветься в останній момент, 30-річний італієць підпише контракт на три роки.

Клуб із Саудівської Аравії робив запит щодо Верратті ще у червні. Повідомлялося, що річна зарплата італійця становитиме 25 млн євро.

Цього літа до Аль-Хілаля вже перейшли з Європи такі футболісти як Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Сергій Милинкович-Савич.

Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.

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