Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до переходу в Аль-Хілаль.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Угода вже близька до завершення. Якщо нічого не зірветься в останній момент, 30-річний італієць підпише контракт на три роки.
Клуб із Саудівської Аравії робив запит щодо Верратті ще у червні. Повідомлялося, що річна зарплата італійця становитиме 25 млн євро.
Цього літа до Аль-Хілаля вже перейшли з Європи такі футболісти як Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Сергій Милинкович-Савич.
Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.