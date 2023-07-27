Марко Верратті може покинути ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті близький до переходу в Аль-Хілаль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода вже близька до завершення. Якщо нічого не зірветься в останній момент, 30-річний італієць підпише контракт на три роки.

Клуб із Саудівської Аравії робив запит щодо Верратті ще у червні. Повідомлялося, що річна зарплата італійця становитиме 25 млн євро.

Цього літа до Аль-Хілаля вже перейшли з Європи такі футболісти як Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Сергій Милинкович-Савич.

Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.