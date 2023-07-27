Капітан Інтера відмовився від переїзду до Саудівської Аравії

Лаутаро Мартінес, який днем ​​раніше був призначений новим капітаном Інтера, не збирається їхати до Саудівської Аравії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я отримав величезні пропозиції від саудівських клубів, це правда. Але я дуже щасливий в Інтері і в Мілані, жодних шансів і причин щось змінювати.

Я тут капітан, Інтер — мій другий дім. Я відчуваю, що мене тут люблять з самого першого дня. Я пишаюся тим, що я тут", - відзначив Лаутаро.