Капітан Інтера відмовився від переїзду до Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Лаутаро Мартінес, який днем раніше був призначений новим капітаном Інтера, не збирається їхати до Саудівської Аравії.
Про це розповів сам футболіст.
"Я отримав величезні пропозиції від саудівських клубів, це правда. Але я дуже щасливий в Інтері і в Мілані, жодних шансів і причин щось змінювати.
Я тут капітан, Інтер — мій другий дім. Я відчуваю, що мене тут люблять з самого першого дня. Я пишаюся тим, що я тут", - відзначив Лаутаро.
Раніше саудівський клуб запропонував Лаутаро Мартінесу контракт на 240 млн євро.