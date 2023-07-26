Ворскла транслюватиме матч з Ділою на ютуб-каналі

Джерело - Чемпіон.
Трансляція матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Ворсклою та Ділою буде доступна на ютуб-каналі полтавців.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Гра відбудеться завтра, 27 липня, о 20:30 за київським часом.
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Номінально домашній для Ворскли матч відбудеться на Міському стадіоні в Тихах, Польща.
Раніше стали відомі арбітри матчу Ворскла - Діла в Лізі конференцій.
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