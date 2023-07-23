Стали відомі арбітри матчу Ворскла - Діла в Лізі конференцій

Матч відбудеться 27 липня, о 20:30 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Ворскла - Діла судитиме болгарська бригада арбітрів на чолі з Ніколою Поповим.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Георгій Тодоров, Мартін Венєв. Четвертим суддею буде Івайло Стоянов.

Матч відбудеться 27 липня, о 20:30 за київським часом.

Гра буде номінально домашньою для Ворскли та відбудеться на Міському стадіоні в Тихах, Польща.

Раніше лідер Ворскли перейшов у клуб з ОАЕ.

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