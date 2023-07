Баварія може підписати воротаря Ювентуса Щенсного

Баварія зв'язувалася з оточенням голкіпера Ювентуса Войцеха Щенсного.

Про це повідомляє журналіст Мірко Ді Натале.

Продаж 33-річного поляка не є пріоритетом для туринців, але якщо надійде хороша пропозиція, то вона буде розглянута.

Клуб готовий відпустити гравця за 10 млн євро.

