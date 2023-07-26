Британці та швейцарці не будуть вважатися легіонерами в Серії А

Джерело - Федерація футболу Італії.
Відтепер гравці з Великої Британії та Швейцарії не будуть вважатися легіонерами в чемпіонаті Італії.
Про це повідомляє Федерації футболу Італії.
Починаючи з сезону 2023/24, британці та швейцарці будуть зазначеними як громадяни Європейського союзу.
За нинішніми правилами, клуби Серії А можуть підписати не більше двох гравців, які не є громадянами ЄС, якщо в команді вже є два легіонери.
Нагадаємо, Мальдіні отримав пропозиції від збірної Італії.
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