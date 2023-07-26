Манчестер Юнайтед назвав ціну Мактомінея

Команда не планує продавати гравця

Манчестер Юнайтед визначився із ціною на Скотта Мактомінея.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Усім охочим придбати 26-річного шотландця необхідно буде запропонувати манкуніанцям щонайменше 40 млн фунтів.

Зазначається, що сам півзахисник любить клуб і хотів би лишитися. Однак він хоче отримувати більше ігрового часу, а тому, ймовірно, буде змушений змінити клубну прописку.

При цьому Ерік тен Гаг не наполягає на продажі гравця, але не буде проти, якщо за рахунок цього він зможе розраховувати на нове придбання.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем може зробити пропозицію хавбеку МЮ Мактомінею.