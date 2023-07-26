Головне
СК Дніпро-1 програв Панатінаїкосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:54 1128
Збірні Іспанії та Японії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:43 319
Кривбас підписав капітана збірної Руанди
Сьогодні 11:46 158
Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи
Сьогодні 11:25 1157
Олійник перейшов у ЛНЗ
Сьогодні 10:24 245
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:14 2256
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:40 3157
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Вчора 13:35 1050
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Вчора 13:29 1715
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Вчора 13:13 607
Прямі трансляції

Представники Мбаппе розпочали переговори з Аль-Хілалем

Мбаппе може покинути ПСЖ
Сьогодні 12:16 168 0
Представники Мбаппе розпочали переговори з Аль-Хілалем
Фото - gettyimages
#Кіліан Мбаппе

Джерело - sportarena.com.

Представники форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе розпочали переговори з менеджментом Аль-Хілаля.

Про це повідомляє As.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) готовий витратити на угоду щодо Мбаппе загалом 700 мільйонів євро. З них 300 млн євро – офіційна пропозиція ПСЖ за продаж гравця.

Сторони також обговорюють тривалість контракту: Аль-Хілаль пропонує дворічну угоду, а француз погоджується на річний договір. Зазначається, що сам гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє.

Наразі Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9759
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 12649
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8650
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3721
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3816
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 3157
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55783
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15983
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37832 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31602 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11910
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9033