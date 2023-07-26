Представники Мбаппе розпочали переговори з Аль-Хілалем

Джерело - sportarena.com.
Представники форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе розпочали переговори з менеджментом Аль-Хілаля.
Про це повідомляє As.
Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) готовий витратити на угоду щодо Мбаппе загалом 700 мільйонів євро. З них 300 млн євро – офіційна пропозиція ПСЖ за продаж гравця.
Сторони також обговорюють тривалість контракту: Аль-Хілаль пропонує дворічну угоду, а француз погоджується на річний договір. Зазначається, що сам гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє.
Наразі Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.