Представники Мбаппе розпочали переговори з Аль-Хілалем

Мбаппе може покинути ПСЖ

Представники форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе розпочали переговори з менеджментом Аль-Хілаля.

Про це повідомляє As.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) готовий витратити на угоду щодо Мбаппе загалом 700 мільйонів євро. З них 300 млн євро – офіційна пропозиція ПСЖ за продаж гравця.

Сторони також обговорюють тривалість контракту: Аль-Хілаль пропонує дворічну угоду, а француз погоджується на річний договір. Зазначається, що сам гравець ще не ухвалив рішення про своє майбутнє.

Наразі Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.