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Мудрик: Розумією, чого тренер хоче від нас і від мене

Мудрик прокоментував підготовку до сезону
Сьогодні 11:55 145 0
Мудрик: Розумією, чого тренер хоче від нас і від мене
Фото - gettyimages
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розуміє вимоги нового наставника Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів сам футболіст.

"Передсезонний збір проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.

Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш із настроєм і впевненістю.

З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", – розповів Мудрик.

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