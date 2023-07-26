Мудрик: Розумією, чого тренер хоче від нас і від мене

Мудрик прокоментував підготовку до сезону

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розуміє вимоги нового наставника Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів сам футболіст.

"Передсезонний збір проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.

Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш із настроєм і впевненістю.

З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", – розповів Мудрик.

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