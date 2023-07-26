Мудрик: Розумією, чого тренер хоче від нас і від мене

Джерело - sport.ua.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розуміє вимоги нового наставника Маурісіо Почеттіно.
Про це розповів сам футболіст.
"Передсезонний збір проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.
Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш із настроєм і впевненістю.
З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", – розповів Мудрик.
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