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На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.

Збірна Японії святкувала перемогу над Коста-Рикою у матчі 2-го туру ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

В іншому матчі групи С збірна Іспанії розгромила Замбію - 5:0. То ж після двох зіграних турів у групі С збірні Іспанії та Японії мають по шість очок і достроково здобули путівки до 1/8 фіналу ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

2 тур, 26 липня

Група С

Японія - Коста-Рика 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Наомото, 2:0 - 27 Фудзіно

Іспанія - Замбія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Абельєйра, 2:0 - 13 Ермосо, 3:0 - 69 Редондо, 4:0 - 70 Ермосо, 5:0 - 85 Редондо

Сьогодні, 26 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч: