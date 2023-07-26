Тренер Панатінаїкоса: Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок

Джерело - Чемпіон.
Панатінаїкос здобув хороший результат у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти СК Дніпро-1.
Про це розповів головний тренер грецького клубу Іван Йованович.
"Високо оцінюю гру. Гарна гра та позитивний для нас результат. Сьогодні грали дві хороші команди, але зазначу, що ми зараз у хорошій формі. Хлопці дуже добре себе проявили у першому офіційному матчі сезону. Це тільки початок.
Вважаю результат закономірним. Ми приклали дуже багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути у гарній формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це не гарна справа.
Побачимо, що станеться у другій зустрічі, адже сьогодні грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий двобій.
Загалом сьогодні багато речей склалося дуже добре для нас. Дніпро-1 - серйозний опонент, але нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, бо Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок. Будь-яка помилка у наступному матчі може нам коштувати путівки до наступного раунду Ліги чемпіонів.
Це хороший результат, він дає перевагу, але на цій стадії слабких команд немає", - сказав Йованович.
Матч-відповідь між цими командами відбудеться 1 серпня. Нагадаємо, що переможець протистояння СК Дніпро-1 - Панатінаїкос у наступному раунді турніру зіграє з французьким Марселем.