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Тренер Панатінаїкоса: Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок

Іван Йованович прокоментував перемогу над Дніпром-1
Сьогодні 08:54 215 0
Тренер Панатінаїкоса: Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок
#Панатінаїкос, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Панатінаїкос здобув хороший результат у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти СК Дніпро-1.

Про це розповів головний тренер грецького клубу Іван Йованович.

"Високо оцінюю гру. Гарна гра та позитивний для нас результат. Сьогодні грали дві хороші команди, але зазначу, що ми зараз у хорошій формі. Хлопці дуже добре себе проявили у першому офіційному матчі сезону. Це тільки початок.

Вважаю результат закономірним. Ми приклали дуже багато зусиль для цього результату, щоб сьогодні бути у гарній формі. Але не можна передбачити результат наступного матчу, це не гарна справа.

Побачимо, що станеться у другій зустрічі, адже сьогодні грали дві хороші команди. У майбутньому нас чекає цікавий двобій.

Загалом сьогодні багато речей склалося дуже добре для нас. Дніпро-1 - серйозний опонент, але нам потрібно бути сконцентрованими на другому матчі, бо Дніпро-1 - сильна команда, яка може не пробачити помилок. Будь-яка помилка у наступному матчі може нам коштувати путівки до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Це хороший результат, він дає перевагу, але на цій стадії слабких команд немає", - сказав Йованович.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 1 серпня. Нагадаємо, що переможець протистояння СК Дніпро-1 - Панатінаїкос у наступному раунді турніру зіграє з французьким Марселем.

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