Лівий берег підписав колишнього півзахисника Металіста

Новачком Лівого берега став 27-річний півзахисник Олег Синиця.

Про це повідомляє Sport.ua.

Контракт із колишнім гравцем Металіста, Металіста 1925, Руху та Агробізнесу вже підписано.

Загалом на професійному рівні в Україні вихованець харківського футболу провів 165 матчів та забив 29 м'ячів.

З квітня 2022 по червень 2023 Синиця виступав за клуб польської 3 ліги Світ зі Щецина. У 30 матчах минулого сезону півзахисник забив 7 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Лівий берег припиняв виступи під егідою ПФЛ і через рік дебютує у Першій лізі. У стартовому турі чемпіонату 28 липня кияни приймуть "Гірник-Спорт".