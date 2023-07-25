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Лівий берег підписав колишнього півзахисника Металіста

Сьогодні 22:26 174 0
Лівий берег підписав колишнього півзахисника Металіста
#Лівий берег

Джерело - sport.ua.

Новачком Лівого берега став 27-річний півзахисник Олег Синиця. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Контракт із колишнім гравцем Металіста, Металіста 1925, Руху та Агробізнесу вже підписано.

Актуально: Лівий берег - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга

Загалом на професійному рівні в Україні вихованець харківського футболу провів 165 матчів та забив 29 м'ячів.

З квітня 2022 по червень 2023 Синиця виступав за клуб польської 3 ліги Світ зі Щецина. У 30 матчах минулого сезону півзахисник забив 7 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Лівий берег припиняв виступи під егідою ПФЛ і через рік дебютує у Першій лізі. У стартовому турі чемпіонату 28 липня кияни приймуть "Гірник-Спорт".

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