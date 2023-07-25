Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 431
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:00 3301
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 810
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 1221
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 642
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 3013
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 302
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 490
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 697
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 2793
Прямі трансляції

Кінарейкін вийде у стартовому складі Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 21:00
Сьогодні 20:07 328 0
Кінарейкін вийде у стартовому складі Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб СК Дніпро-1 визначився зі стартовим складом на матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з грецьким Панатінаїкосом.

Матч розпочнеться о 21:00. 

Склади команд:

  • Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик
  • Запасні: Волинець, Валеф, Каплієнко, Адамюк, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Пасіч, Гаджієв, Ківінда

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

  • Панатінаїкос: Бріньйоллі, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсірас, Вільєна, Перес, Джурічіч, Бернард, Палаціос, Шпорар
  • Запасні: Лрнтігін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Іоаннідіс, Кляйнхаслер, Манчіні, Чокай, Єдвай, Сідерас, Младеновіч, Вербич

Гру покаже канал УНІАН. Коментатор матчу - Ігор Циганик. Також матч покажуть на Ютуб-каналі FootballHub, де його коментуватиме Володимир Звєров.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11945
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9606
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3013
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3301
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії 2793
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3420
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38532 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7571 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14096 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20207 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55780
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11892