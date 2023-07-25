Кінарейкін вийде у стартовому складі Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться о 21:00

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб СК Дніпро-1 визначився зі стартовим складом на матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з грецьким Панатінаїкосом.

Матч розпочнеться о 21:00.

Склади команд:

Дніпро-1 : Кінарейкін, Кравець, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик

: Кінарейкін, Кравець, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик Запасні: Волинець, Валеф, Каплієнко, Адамюк, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Пасіч, Гаджієв, Ківінда

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Панатінаїкос : Бріньйоллі, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсірас, Вільєна, Перес, Джурічіч, Бернард, Палаціос, Шпорар

: Бріньйоллі, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсірас, Вільєна, Перес, Джурічіч, Бернард, Палаціос, Шпорар Запасні: Лрнтігін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Іоаннідіс, Кляйнхаслер, Манчіні, Чокай, Єдвай, Сідерас, Младеновіч, Вербич

Гру покаже канал УНІАН. Коментатор матчу - Ігор Циганик. Також матч покажуть на Ютуб-каналі FootballHub, де його коментуватиме Володимир Звєров.