Кінарейкін вийде у стартовому складі Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб СК Дніпро-1 визначився зі стартовим складом на матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з грецьким Панатінаїкосом.
Матч розпочнеться о 21:00.
Склади команд:
- Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик
- Запасні: Волинець, Валеф, Каплієнко, Адамюк, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Пасіч, Гаджієв, Ківінда
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
- Панатінаїкос: Бріньйоллі, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсірас, Вільєна, Перес, Джурічіч, Бернард, Палаціос, Шпорар
- Запасні: Лрнтігін, Ксенопулос, Ваяннідіс, Зека, Іоаннідіс, Кляйнхаслер, Манчіні, Чокай, Єдвай, Сідерас, Младеновіч, Вербич
Гру покаже канал УНІАН. Коментатор матчу - Ігор Циганик. Також матч покажуть на Ютуб-каналі FootballHub, де його коментуватиме Володимир Звєров.