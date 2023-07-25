Джерело - Tribuna.com.
Вінгер Бенфіки Давід Нерес не зацікавлений у трансфері в Зеніт.
Про це повідомляє A Bola.
Раніше російський клуб хотів запропонувати португальському клубу близько 30 мільйонів євро за колишнього гравця Шахтаря, а також зробити фінансово вигідну пропозицію самому футболісту.
Проте Бенфіка дала зрозуміти Зеніту, що не продасть Нереса у це трансферне вікно та встановила на нього клаусулу у 100 мільйонів євро.
Відзначається, що Нерес щасливий у Бенфіці та недоступний для трансферу до клубу з країни, яка змусила його залишити "Шахтар".
Крім того, бразилець хоче грати у Лізі чемпіонів, а Зеніт відсторонений від єврокубків.