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Нерес відмовився переходити до російського клубу

Сьогодні 21:41 241 0
Нерес відмовився переходити до російського клубу
#Давід Нерес

Джерело - Tribuna.com.

Вінгер Бенфіки Давід Нерес не зацікавлений у трансфері в Зеніт.

Про це повідомляє A Bola.

Раніше російський клуб хотів запропонувати португальському клубу близько 30 мільйонів євро за колишнього гравця Шахтаря, а також зробити фінансово вигідну пропозицію самому футболісту.

Проте Бенфіка дала зрозуміти Зеніту, що не продасть Нереса у це трансферне вікно та встановила на нього клаусулу у 100 мільйонів євро.

Відзначається, що Нерес щасливий у Бенфіці та недоступний для трансферу до клубу з країни, яка змусила його залишити "Шахтар".

Крім того, бразилець хоче грати у Лізі чемпіонів, а Зеніт відсторонений від єврокубків.

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