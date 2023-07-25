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Штутгарт орендував голкіпера Баварії

Сьогодні 17:25 170 0
Штутгарт орендував голкіпера Баварії
#Баварія, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Штутгарт оформив трансфер голкіпера Баварії Олександра Нюбеля. 

Про це повідомляє пресслужба Штутгарта.

26-річний воротар вирушить в оренду на сезон.

Контракт Нюбеля з Баварією спливає влітку 2025-го. Футболіст був незадоволений недоліком ігрового часу в першій команді і хотів піти, але, схоже, пропозицій з топ-клубів не надійшло.

Нюбель у Баварії з літа 2020-го, куди перейшов як вільний агент.

Останні 2 сезони Нюбель провів в оренді в Монако.

Нагадаємо, що Штутгарт зберіг прописку у Бундеслізі на наступний сезон.

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