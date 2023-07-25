Штутгарт орендував голкіпера Баварії

Джерело - Чемпіон.
Штутгарт оформив трансфер голкіпера Баварії Олександра Нюбеля.
Про це повідомляє пресслужба Штутгарта.
26-річний воротар вирушить в оренду на сезон.
Контракт Нюбеля з Баварією спливає влітку 2025-го. Футболіст був незадоволений недоліком ігрового часу в першій команді і хотів піти, але, схоже, пропозицій з топ-клубів не надійшло.
Нюбель у Баварії з літа 2020-го, куди перейшов як вільний агент.
Останні 2 сезони Нюбель провів в оренді в Монако.
Нагадаємо, що Штутгарт зберіг прописку у Бундеслізі на наступний сезон.
Herzlich willkommen in Cannstatt, Alex! 💪⚪🔴— VfB Stuttgart (@VfB) July 25, 2023
Der #VfB und der FC Bayern haben sich auf eine einjährige Leihe von Alexander #Nübel verständigt. Der 26-jährige Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung von der Isar an den Neckar.
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