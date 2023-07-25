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Клуби УПЛ об'єдналися для співпраці з ОТТ-сервісами

Клуби УПЛ розпочинають співпрацю з ОТТ-сервісами
Сьогодні 15:41 224 0
Клуби УПЛ об'єдналися для співпраці з ОТТ-сервісами
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

12 клубів Української Прем'єр-ліги підтвердили готовність співпрацювати з провідними ОТТ-сервісами, включаючи MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Vodafone TV, Setanta Sports тощо, стосовно трансляцій матчів Чемпіонату України сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Матчі 1-го туру чемпіонату України 2023/24 покажуть на OTT-сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports. Окрім того, продовжуються переговори з іншими OTT-сервісами Sweet TV, Vodafone TV та Воля.

Клуби дійшли згоди, що на початковому етапі матчі будуть транслюватися безкоштовно. Окрім того, буде створено робочу групу, яка займатиметься впровадженням платної моделі трансляцій.

Спершу до телепулу УПЛ мали приєднатися 13 клубів, але Рух вирішив вийти з проєкту.

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