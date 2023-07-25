ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки

Коноплянка офіційно знайшов новий клуб

33-річний український півзахисник Євген Коноплянка офіційно став гравцем румунського ЧФР Клуж.

Про це повідомляє пресслужба румунського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, Коноплянка поставив підпис під угодою терміном на один рік.

Останні півтора року Коноплянка провів у Краковії, але залишив польський клуб після закінчення контракту.

ЧФР Клуж завершив сезон 2022/23 на 3-й позиції турнірної таблиці. Після двох турів нової кампанії команда набрала 6 очок і лідирує у чемпіонаті. Також ЧФР Клуж грає у кваліфікації Ліги конференцій – у другому раунді суперником нової команди Коноплянки стане Адана Демірспор.