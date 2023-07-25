Кривбас підписав півзахисника Шахтаря

Гончарук став вже четвертим літнім новачком криворізького клубу.

21-річний Данило Гончарук, який належить донецькому Шахтарю, офіційно перейшов в Кривбас на правах оренди з можливістю викупу.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Гончарук виступав за команди донецького Шахтаря U-17 та U-19, зокрема, провів 6 матчів та забив 2 голи в Юнацькій лізі УЄФА. Починаючи з квітня 2022 року, Данило грав на правах оренди за іспанські клуби Льєїда (16 матчів, 3 голи) та Полі Ехідо (7 матчів).

Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.

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