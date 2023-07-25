Чорноморець підписав ексзахисника Львова

Джерело - sport.ua.
Черговим новачком Чорноморця у літнє міжсезоння став 27-річний лівий захисник Mаксим Грисьо із Львова, який підписав двохрічний контракт.
Про це повідомляє Sport.ua.
В активі Максима – 88 матчів і 4 забиті м'ячі в УПЛ. Окрім містян, він також виступав за Карпати і Рух.
За інформацією нашого джерела, під час оглядин в Чорноморці Грисьо не уникнув пошкодження, але тренерський штаб одеситів дочекався, поки гравець відновиться.
В останніх контрольних поєдинках вихованець львівського футболу довів свою профпридатність.
Раніше Олександрія поступилась Чорноморцю у контрольному матчі.