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Чорноморець підписав ексзахисника Львова

Максим Грисьо підписав з одеситами контракт на два роки
Сьогодні 08:52 241 0
Чорноморець підписав ексзахисника Львова
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Черговим новачком Чорноморця у літнє міжсезоння став 27-річний лівий захисник Mаксим Грисьо із Львова, який підписав двохрічний контракт.

Про це  повідомляє Sport.ua.

В активі Максима – 88 матчів і 4 забиті м'ячі в УПЛ. Окрім містян, він також виступав за Карпати і Рух.

За інформацією нашого джерела, під час оглядин в Чорноморці Грисьо не уникнув пошкодження, але тренерський штаб одеситів дочекався, поки гравець відновиться.

В останніх контрольних поєдинках вихованець львівського футболу довів свою профпридатність.

Раніше Олександрія поступилась Чорноморцю у контрольному матчі.

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