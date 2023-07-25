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Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023

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Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.

Збірна Колумбії святкувала перемогу над Південною Кореєю в останньому матчі 1-го туру ЧС-2023. У першому таймі колумбійки забили два голи, які вирішили долю зустрічі. Відзначилися Усме та Кайседо.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
25 липня
Група Н
1 тур

Колумбія - Південна Корея 2:0 (2:0)

Гол: 1:0 - 30 Усме, 2:0 - 39 Кайседо

Сьогодні, 25 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі 2-го туру:

  • 08:30. Нова Зеландія - Філіппіни
  • 11:00. Швейцарія - Норвегія
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