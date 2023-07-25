Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.
Збірна Колумбії святкувала перемогу над Південною Кореєю в останньому матчі 1-го туру ЧС-2023. У першому таймі колумбійки забили два голи, які вирішили долю зустрічі. Відзначилися Усме та Кайседо.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
25 липня
Група Н
1 тур
Колумбія - Південна Корея 2:0 (2:0)
Гол: 1:0 - 30 Усме, 2:0 - 39 Кайседо
Сьогодні, 25 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі 2-го туру:
- 08:30. Нова Зеландія - Філіппіни
- 11:00. Швейцарія - Норвегія