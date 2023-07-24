Кучер: Чемпіонат України і Ліга Чемпіонів – то різні турніри

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Гравці Дніпра-1 максимально віддавалися на літніх зборах, щоб підготуватися до офіційних матчів.
Про це заявив головний тренер команди Олександр Кучер.
"Звісно, що рівень суперників, який був у нас на тренувальному зборі нижчий, хоча я нікого не хочу образити, але то є реалії, адже чемпіонат України і Ліга Чемпіонів – то різні турніри. Те, з чого могли, ми витягували максимум, і налаштовували хлопців, хоча звісно, що нам не протистояли суперники з провідних футбольних держав.
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Але налаштовували хлопців на те, що вони повинні бути повністю сконцентрованими на цих спарингах, і у них була максимальна віддача, щоб потім перенести усе це на офіційні матчі", - сказав Кучер.
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