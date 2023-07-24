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Кучер: Чемпіонат України і Ліга Чемпіонів – то різні турніри

Тренер Дніпра-1 розповів про підготовку до кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:18 113 0
Кучер: Чемпіонат України і Ліга Чемпіонів – то різні турніри
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Гравці Дніпра-1 максимально віддавалися на літніх зборах, щоб підготуватися до офіційних матчів.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Кучер.

"Звісно, що рівень суперників, який був у нас на тренувальному зборі нижчий, хоча я нікого не хочу образити, але то є реалії, адже чемпіонат України і Ліга Чемпіонів – то різні турніри. Те, з чого могли, ми витягували максимум, і налаштовували хлопців, хоча звісно, що нам не протистояли суперники з провідних футбольних держав.

  СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Але налаштовували хлопців на те, що вони повинні бути повністю сконцентрованими на цих спарингах, і у них була максимальна віддача, щоб потім перенести усе це на офіційні матчі", - сказав Кучер.

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