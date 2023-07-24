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Трансфер Волинця в Дніпро-1 відбувся за ініціативи Коломойського

Перехід Волинця відбувся за спиною спортивного директора Євгена Краснікова
Сьогодні 20:54 171 0
Трансфер Волинця в Дніпро-1 відбувся за ініціативи Коломойського
#Ігор Коломойський, #СК Дніпро-1

Джерело - Tribuna.com.

Неофіційний власник Дніпра-1 Ігор Коломойський був розлючений дуже повільною трансферною кампанією клубу на старті міжсезоння.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На ту мить команда підписала лише воротаря Романа Мисака та півзахисника Олега Горіна. 

  СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів

Трансфер Євгена Волинця з Колоса відбувся з ініціативи Коломойського та за спиною спортивного директора Євгена Краснікова.

Зараз кожен перехід має отримати зелене світло від виконавчого директора Андрія Русола, Краснікова та головного тренера Олександра Кучера.

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