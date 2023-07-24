Трансфер Волинця в Дніпро-1 відбувся за ініціативи Коломойського

Перехід Волинця відбувся за спиною спортивного директора Євгена Краснікова

Неофіційний власник Дніпра-1 Ігор Коломойський був розлючений дуже повільною трансферною кампанією клубу на старті міжсезоння.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На ту мить команда підписала лише воротаря Романа Мисака та півзахисника Олега Горіна.

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Трансфер Євгена Волинця з Колоса відбувся з ініціативи Коломойського та за спиною спортивного директора Євгена Краснікова.

Зараз кожен перехід має отримати зелене світло від виконавчого директора Андрія Русола, Краснікова та головного тренера Олександра Кучера.

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