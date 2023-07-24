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Металіст 1925 визначився з домашнім стадіоном

Металіст 1925 з нового сезону гратиме на стадіоні Лівого берега
Сьогодні 15:55 95 0
Металіст 1925 визначився з домашнім стадіоном
#Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Домашнім стадіоном Металіста 1925 у новому сезоні буде арена Лівого берега.

Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Клуби підписали договір про співпрацю на півроку. Після чого, залежно від обставин, харків'яни вирішуватимуть, де далі проводити свої поєдинки.

У 2023 році харків’яни приймали своїх суперників в українській Прем’єр-лізі або на стадіоні імені Баннікова (Київ), або на Колосі в Ковалівці. 

Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання форварда Металурга Сидорова.

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