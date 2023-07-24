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Визначились потенційні суперники Динамо та Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій

Кияни стартують із третього відбіркового раунду, полтавській команді потрібно ще пройти Q2
Сьогодні 12:10 249 0
Визначились потенційні суперники Динамо та Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій
#Динамо Київ, #Ворскла Полтава

Джерело - sport.ua.

Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Динамо у статусі сіяного потрапило під час жеребкування до групи 3 з 1-м номером. "Біло-сині" зустрінуться з одним із переможців наступних матчів:

  • Габала (Азербайджан) – Омонія (Кіпр)
  • Шкупі (Македонія) – Левськи Софія (Болгарія)
  • Арарарт-Вірменія (Вірменія) – Аріс Салоніки (Греція)
  • Аустрія Відень (Австрія) – Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина)

Ворсклі треба ще подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу Діла у Q2 (27 липня та 3 серпня), щоб потрапити до Q3 ЛК. У разі перемоги полтавці зіграють проти одного з переможців наступних поєдинків:

  • Базель (Швейцарія) – Тобол (Казахстан)
  • Буде-Глімт (Норвегія) – Богеміанс 1905 (Чехія)
  • Лех Познань (Польща) – Кауно Жальгіріс (Литва)
  • АПОЕЛ (Кіпр) – Войводіна (Сербія)
  • ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – Стяуа Бухарест (Румунія)

Жеребкування відбудеться сьогодні, 24 липня у швейцарському Ньоні. Початок о 15:00.

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