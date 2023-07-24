Визначились потенційні суперники Динамо та Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - sport.ua.
Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Динамо у статусі сіяного потрапило під час жеребкування до групи 3 з 1-м номером. "Біло-сині" зустрінуться з одним із переможців наступних матчів:
- Габала (Азербайджан) – Омонія (Кіпр)
- Шкупі (Македонія) – Левськи Софія (Болгарія)
- Арарарт-Вірменія (Вірменія) – Аріс Салоніки (Греція)
- Аустрія Відень (Австрія) – Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина)
Ворсклі треба ще подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу Діла у Q2 (27 липня та 3 серпня), щоб потрапити до Q3 ЛК. У разі перемоги полтавці зіграють проти одного з переможців наступних поєдинків:
- Базель (Швейцарія) – Тобол (Казахстан)
- Буде-Глімт (Норвегія) – Богеміанс 1905 (Чехія)
- Лех Познань (Польща) – Кауно Жальгіріс (Литва)
- АПОЕЛ (Кіпр) – Войводіна (Сербія)
- ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – Стяуа Бухарест (Румунія)
Жеребкування відбудеться сьогодні, 24 липня у швейцарському Ньоні. Початок о 15:00.