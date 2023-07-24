Визначились потенційні суперники Динамо та Ворскли у кваліфікації Ліги конференцій

Кияни стартують із третього відбіркового раунду, полтавській команді потрібно ще пройти Q2

Динамо та Ворскла дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Динамо у статусі сіяного потрапило під час жеребкування до групи 3 з 1-м номером. "Біло-сині" зустрінуться з одним із переможців наступних матчів:

Габала (Азербайджан) – Омонія (Кіпр)

Шкупі (Македонія) – Левськи Софія (Болгарія)

Арарарт-Вірменія (Вірменія) – Аріс Салоніки (Греція)

Аустрія Відень (Австрія) – Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина)

Ворсклі треба ще подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу Діла у Q2 (27 липня та 3 серпня), щоб потрапити до Q3 ЛК. У разі перемоги полтавці зіграють проти одного з переможців наступних поєдинків:

Базель (Швейцарія) – Тобол (Казахстан)

Буде-Глімт (Норвегія) – Богеміанс 1905 (Чехія)

Лех Познань (Польща) – Кауно Жальгіріс (Литва)

АПОЕЛ (Кіпр) – Войводіна (Сербія)

ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) – Стяуа Бухарест (Румунія)

Жеребкування відбудеться сьогодні, 24 липня у швейцарському Ньоні. Початок о 15:00.