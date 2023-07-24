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Збірні Бразилії та Німеччини здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023

Арі Боржес оформила хет-трик у матчі з Панамою
Сьогодні 16:09 627 0
Збірні Бразилії та Німеччини здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще три матчі.

Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини. На 83-ій хвилині матчу на заміну вийшла Джіреллі, а вже через чотири хвилини вона забила єдиний гол у зустрічі..

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Збірна Німеччини без проблем розібралася з Марокко, забивши шість сухих голів.

Бразилійки також не відчули опору від суперниць - перемогли Панаму з рахунком 4:0. Нападниця збірної Бразилії Арі Боржес оформила хет-трик у матчі.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 24 липня
Група G

Італія - Аргентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Джіреллі

Група Н

Німеччина - Марокко 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Попп, 2:0 - 39 Попп, 3:0 - 46 Бюль, 4:0 - 55 Аіт-Ель-Хадж (авт), 5:0 - 79 Редуані (авт), 6:0 - 90 Шуллер

Група F

Бразилія - Панама 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Боржес, 2:0 - 39 Боржес, 3:0 - 48 Беатріз, 4:0 - 70 Боржес

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