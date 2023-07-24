Дніпро-1 прибув у словацький Кошиці на гру Ліги чемпіонів

Матч відбудеться 25 липня

Делегація Дніпра-1 прибула до словацького міста Кошиці, де у вівторок відбудеться історичний матч з Панатінаїкосом – перший для українського клубу у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Кошицях Дніпро-1 розмістився у готелі Hilton. Сьогодні заплановані традиційні передматчеві заходи: пресконференції та тренування. Панатінаїкос спілкуватиметься з пресою о 19:30 за київським часом, а Дніпро-1 на годину пізніше. Обидві пресконференції ми плануємо транслювати у прямому ефірі.

Матч другої кваліфікації Ліги чемпіонів Дніпро-1 – Панатінаїкос розпочнеться 25 липня о 21:00.

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