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Фулгем може перехопопити хавбека Челсі Гадсона-Одої у Лаціо

Тренер "дачників" хоче підписати англійського півзахисника
Сьогодні 21:41 141 0
#Лаціо, #Фулгем, #Челсі, #Каллум Гадсон-Одої

Джерело - Чемпіон.

Челсі хоче якомога швидше продати свого вихованця Каллума Гадсона-Одої.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

З англійським півзахисником веде переговори Лаціо, але в ситуацію може втрутитися Фулгем.

Лондонський клуб повернувся до кандидатури Каллума, оскільки головний тренер Марку Сілва вирішив залишитися в команді, відхиливши пропозицію від Аль-Ахлі.

Португальський фахівець підтримує ідею підсилитися Гадсоном-Одої.

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