Фулгем може перехопопити хавбека Челсі Гадсона-Одої у Лаціо

Челсі хоче якомога швидше продати свого вихованця Каллума Гадсона-Одої.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

З англійським півзахисником веде переговори Лаціо, але в ситуацію може втрутитися Фулгем.

Лондонський клуб повернувся до кандидатури Каллума, оскільки головний тренер Марку Сілва вирішив залишитися в команді, відхиливши пропозицію від Аль-Ахлі.

Португальський фахівець підтримує ідею підсилитися Гадсоном-Одої.

Marco Silva’s decision to stay could also change Callum Hudson-Odoi future ✨



Lazio, in advanced talks to sign him — but Fulham have always been keen on signing him… and will resume contacts for CHO as Silva’s staying.



Chelsea want it done asap — and on permanent deal. pic.twitter.com/m46zRCEygI