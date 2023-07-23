Фулгем може перехопопити хавбека Челсі Гадсона-Одої у Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Челсі хоче якомога швидше продати свого вихованця Каллума Гадсона-Одої.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
З англійським півзахисником веде переговори Лаціо, але в ситуацію може втрутитися Фулгем.
Лондонський клуб повернувся до кандидатури Каллума, оскільки головний тренер Марку Сілва вирішив залишитися в команді, відхиливши пропозицію від Аль-Ахлі.
Португальський фахівець підтримує ідею підсилитися Гадсоном-Одої.
Marco Silva’s decision to stay could also change Callum Hudson-Odoi future ✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023
Lazio, in advanced talks to sign him — but Fulham have always been keen on signing him… and will resume contacts for CHO as Silva’s staying.
Chelsea want it done asap — and on permanent deal. pic.twitter.com/m46zRCEygI
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!