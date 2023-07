Аль-Хілаль домовився із Зенітом про перехід Малкома

Зеніт прийняв пропозицію Аль-Хілаля про трансфер півзахисника Зеніта Малкома.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Аравійський клуб вже узгодив з гравцем особистий контракт.

Угода між клубами на фінальній стадії. Медогляд запланований у найближчі 24 години.

🚨✅ #Zenit accepted the offer of #AlHilal for #Malcom, everything confirmed.



🤝 Personal terms already agreed with the player: now the deal is in finalization.



🩺 Medicals expected in the next 24 hours. 🐓⚽ #Transfers @Lemos_Santos https://t.co/YmhCtroVSy pic.twitter.com/nfwdHFnbX9