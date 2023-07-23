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Боруссія Дортмунд веде переговори із Баварією щодо Забітцера

Перемовини знаходяться на просунутій стадії
Сьогодні 20:54 184 0
Боруссія Дортмунд веде переговори із Баварією щодо Забітцера
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Марсель Забітцер

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд веде переговори з Баварією щодо переходу півзахисника Марселя Забітцера.

Про це  повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Перемовини знаходяться на просунутій стадії, але домовленості немає.

Сьогодні гравець через м'язові проблеми пропустив частину тренування. Скоріше за все, він не відправиться з командою в азійське турне.

Раніше гравець схилявся до переходу в клуб АПЛ.

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