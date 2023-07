Боруссія Дортмунд веде переговори із Баварією щодо Забітцера

Боруссія Дортмунд веде переговори з Баварією щодо переходу півзахисника Марселя Забітцера.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Перемовини знаходяться на просунутій стадії, але домовленості немає.

Сьогодні гравець через м'язові проблеми пропустив частину тренування. Скоріше за все, він не відправиться з командою в азійське турне.

