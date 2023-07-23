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Панатінаїкос намагався підписати Домінго Бланко

Сьогодні 11:39 200 0
Панатінаїкос намагався підписати Домінго Бланко
#Панатінаїкос, #СК Дніпро-1

Джерело - sport24.gr.

Півзахисник Дніпра-1 Домінго Бланко минулого літа міг перейти до грецького Панатінаїкоса.

Про це заявив сам футболіст.

"Про інтерес клубу повідомили мої представники. Особисто я не був залучений до процесу, який відбувався після цього.

Я не дізнався, що сталося потім та чому інтерес Панатінаїкоса не зайшов далі, тим більше, що на горизонті з'явився Дніпро", - сказав Бланко.

Нагадаємо Дніпро-1 та Панатінаїкос зіграють між собою в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться у вівторок, 25 липня, другий - 1 серпня.

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