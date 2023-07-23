Півзахисник Дніпра-1 Домінго Бланко минулого літа міг перейти до грецького Панатінаїкоса.

Про це заявив сам футболіст.

"Про інтерес клубу повідомили мої представники. Особисто я не був залучений до процесу, який відбувався після цього.

Я не дізнався, що сталося потім та чому інтерес Панатінаїкоса не зайшов далі, тим більше, що на горизонті з'явився Дніпро", - сказав Бланко.