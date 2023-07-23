Джузеппе Россі завершив кар'єру

Колишній нападник збірної Італії Джузеппе Россі вирішив завершити кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

"Мої мрії справдилися. Моє життя склалося. Я завжди хотів лише одного: стати максимально хорошим футболістом. Я присвятив цьому кожну частину себе, проливав кров, піт і сльози заради гри.

І я можу піти з миром, розуміючи, що зробив усе, що тільки міг, задля досягнення своїх цілей", - написав Россі на своїй сторінці в Instagram.