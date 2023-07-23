Джузеппе Россі завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник збірної Італії Джузеппе Россі вирішив завершити кар'єру.
Про це заявив сам футболіст.
"Мої мрії справдилися. Моє життя склалося. Я завжди хотів лише одного: стати максимально хорошим футболістом. Я присвятив цьому кожну частину себе, проливав кров, піт і сльози заради гри.
І я можу піти з миром, розуміючи, що зробив усе, що тільки міг, задля досягнення своїх цілей", - написав Россі на своїй сторінці в Instagram.
Зазначимо, що Россі виступав за Манчестер Юнайтед, Вільярреал, Фіорентину та інші клуби. Також на його рахунку 30 ігор за збірну Італії.
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