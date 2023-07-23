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Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 12:32 258 1
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі. 

Збірна США святкувала вольову перемогу над ПАР. У другому таймі матчу Магая вивела ПАР. Але шведки не лише зрівняли рахунок, але наприкінці зустрічі забили переможний гол.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Нідерланди завдяки голу Ван дер Грагт здолали Португалію. Відзначимо, що на матчі Нідерланди - Португалія працювали українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 23 липня
Група G

Швеція - ПАР 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Магая, 1:1 - 65 Рольфо, 2:1 - 90 Ілестедт

Група Е

Нідерланди - Португалія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Ван дер Грагт

Сьогодні, 23 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:

  • 13:00. Франція - Ямайка
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