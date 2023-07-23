Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.
Збірна США святкувала вольову перемогу над ПАР. У другому таймі матчу Магая вивела ПАР. Але шведки не лише зрівняли рахунок, але наприкінці зустрічі забили переможний гол.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Нідерланди завдяки голу Ван дер Грагт здолали Португалію. Відзначимо, що на матчі Нідерланди - Португалія працювали українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька.
Швеція - ПАР 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Магая, 1:1 - 65 Рольфо, 2:1 - 90 Ілестедт
Група Е
Нідерланди - Португалія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Ван дер Грагт
Сьогодні, 23 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:
- 13:00. Франція - Ямайка