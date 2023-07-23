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ФК Хуст взяв в оренду у Миная чотирьох гравців

Серйозне підсилення для дебютанта ліги
Сьогодні 10:10 288 0
ФК Хуст взяв в оренду у Миная чотирьох гравців
#Хуст

Джерело - Sport.ua.

Дебютант Першої ліги України ФК Хуст орендував відразу чотирьох футболістів Минаю.

Про це повідомляє портал Sport.ua.

Зокрема, Хуст пролонгував ще на один рік орендні угоди хавбека Вадима Мердєєва та форварда Івана Станковича.

Окрім цього, новачок другого за силою українського дивізіону орендував у закарпатського клубу півзахисника Дмитра Диянчука та захисника Євгена Скибу.

Зазначається, що ряди ФК Хуст також поповнили ексгравці вінницької Ниви. А саме мова йде про захисника Івана Петрука та півзахисника Володимира Шевчука.

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