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Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі

Українець ефектно приклався з лінії штрафного в товариському матчі з Брайтоном
Сьогодні 08:08 854 0
Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Михайло Мудрик відзначився дебютним голом у складі лондонського Челсі.

Свій перший забитий м'яч за "синіх" українець забив у товариському матчі з Брайтоном колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі та допоміг своїй команді здобути перемогу.

Цей поєдинок став для Мудрика першим під час передсезонного турне Челсі по США. Стартову зустріч із Рексгемом (5:0) український вінгер пропускав, отримавши додатковий відпочинок після молодіжного Євро-2023.

У матчі проти Брайтона Мудрик відзначився на 65-й хвилині, зробивши рахунок 2:1 на користь Челсі. Українець обігрався з Ніколасом Джексоном і ефектно приклався з лінії штрафного майданчика, вразивши ворота суперника.

У підсумку лондонська команда здобула перемогу над Брайтоном із рахунком 4:3.

Контрольний матч
23 липня

Челсі - Брайтон 4:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Велбек, 1:1 - 19 Нкунку, 2:1 - 65 Мудрик, 3:1 - 72 Галлагер, 4:1 - 77 Джексон, 462 - 79 Жоау (пен), 4:3 - 89 Ундав

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