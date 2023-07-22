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Ексфорвард Дніпра перейшов у грузинський клуб

Попереднім клубом українця був болгарський Спартак
Сьогодні 19:41 336 0
Ексфорвард Дніпра перейшов у грузинський клуб
#Футбольні трансфери

Джерело - sportarena.com.

Український форвард Денис Баланюк став гравцем грузинського Самгуралі.

Про це повідомляє пресслужба грузинського клубу.

Деталі угоди з 26-річним нападником не розголошуються.

Попереднім клубом Баланюка був Спартак Варна. Форвард забив п’ять голів і віддав два асисти у 26 матчах за болгарську команду.

Раніше Баланюк грав за Дніпро, київський Арсенал, Олімпік, краківську Віслу, московське Торпедо та фінський Марієхамн.

Самгуралі посідає третє місце в елітному дивізіоні чемпіонату Грузії, набравши 37 очок після 19 турів.

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