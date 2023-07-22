Кияни розгромили суперника на тренувальних зборах

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Рударом з другого дивізіону Словенії в межах тренувального матчу на зборі в Австрії.

Контрольний матч

22 липня

Динамо Київ - Рудар (Словенія) 6:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Блудек, 1:1 - 21 Бражко, 2:1 - 37 Шапаренко, 3:1 - 54 Діалло, 4:1- 83 Караваєв, 5:1 - 13 Караваєв, 6:1 - 117 Рамадані

Склад Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малиш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадані, 81), Буяльський (Кабаєв, 61), Волошин (Лєднєв, 41; Караваєв, 81), Шапаренко (Шепелєв, 41; Андрієвський, 81), Ярмоленко (Діалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Беніто, 41; Горбач, 81).

Напередодні визначився ігровий номер Ярмоленка у Динамо.

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