Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР

Контракт буде розрахований на 2 роки

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Євген Коноплянка близький до того, щоб стати гравцем ЧФР.

Про це повідомив журналіст Емануель Рошу

Вінгер підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на 2 роки.

Yevhen Konoplyanka (ex. Sevilla, Schalke, Shakhtar) expected to pen a 2-year contract with CFR Cluj in the Romanian top-flight. pic.twitter.com/x8hB3vMV7j — Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2023

Раніше повідомлялося, що Коноплянка має намір залишитися в Польщі.

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