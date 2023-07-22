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Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР

Контракт буде розрахований на 2 роки
Сьогодні 09:44 253 0
Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Євген Коноплянка близький до того, щоб стати гравцем ЧФР.

Про це повідомив журналіст Емануель Рошу

Вінгер підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на 2 роки.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка має намір залишитися в Польщі.

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