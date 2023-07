Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР

Український півзахисник Євген Коноплянка близький до того, щоб стати гравцем ЧФР.

Про це повідомив журналіст Емануель Рошу

Вінгер підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на 2 роки.

Yevhen Konoplyanka (ex. Sevilla, Schalke, Shakhtar) expected to pen a 2-year contract with CFR Cluj in the Romanian top-flight.