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Вацко: Що в суддівстві відбувається зараз - два роки тому такого ще не було

Журналіст поділився думками про суддівство в українському футболі
Сьогодні 11:00 206 0
Вацко: Що в суддівстві відбувається зараз - два роки тому такого ще не було
#Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Останні роки рівень суддівства в українському футболі дуже низько опустився.

Про це сказав коментатор Віктор Вацко.

"Що в суддівстві відбувається зараз - два роки тому такого ще й не було. Просто згадай, ми дуже швидко все забуваємо. Дивлюся чемпіонат України дуже багато років, кожен тур, майже всі матчі в турі. Такої х###і, як зараз - ніколи в житті не було. Ніколи. Ніколи. 2020-й, сезон 2021/22, перше коло - не було такого.

І що зараз сталося? Не знаю, може, війна так вплинула, повномасштабна війна. Але просто зараз штанга на штанзі х###я на х###і. Може, коли воно все класно йде, все нормально, стабільно спокійно в країні - ми на це уваги не звертаємо, а звертаємо тільки тоді, коли їм якимось чином треба було себе проявляти. Проявляти свої якості, хист, свої менеджерські чесноти в ситуаціях, коли справді потрібно", - сказав Вацко.

Раніше Віктор Вацко заявив, що збудувати клуб без олігархів в українському футболі можливо.

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