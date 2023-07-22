Головне
Збірна України здобула медаль на чемпіонаті світу-2023 в Японії
Вчора 16:48 916
Довбик може продовжити кар'єру в Жироні
Сьогодні 09:24 39
Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
Сьогодні 09:12 145
Збірна США на класі перемогла В'єтнам: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 06:20 473
Вацко: Безолігархічний футбол в Україні - це історії для лохів
Сьогодні 05:25 454
Динамо Загреб підпише Михайліченка
Вчора 23:23 581
Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако
Вчора 22:57 982
Обамеянг — гравець Марселя
Вчора 20:37 391
ЛНЗ представив нову форму
Вчора 20:14 692
Визначився ігровий номер Ярмоленка у Динамо
Вчора 18:57 1062
Прямі трансляції

Вацко: Ще у 2020-2021 роках я особливо не бачив якихось підстав критикувати Павелка

Сьогодні 09:00 275 0
Вацко: Ще у 2020-2021 роках я особливо не бачив якихось підстав критикувати Павелка
#Андрій Павелко, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Керівник УАФ Андрій Павелко призначив Андрія Шевченка головним тренером національної збірної України наперекір всім.

Про це сказав коментатор Віктор Вацко.

"Можемо говорити про Павелка різні речі, але з Шевою він в яблучко влучив. Вважаю, те, що він призначив Шеву головним тренером національної збірної України наперекір всім - ти ж знаєш, кумівство і тому подібне - вважаю, для нашого футболу це джекпот був. Знаєш чому? Бо я коментував всі матчі збірної під керівництвом Блохіна, Фоменка. Ми ще бачили яскравий приклад команди Петракова у Польщі у 2019 році - яскравий приклад стилістики українського футболу. Кайфували всі? Всі кайфують від того, що юніорська збірна виграла чемпіонат світу. Як вона виграла, в якому стилі?

Вважаю, Шева - ковток свіжого повітря для національної збірної. Це моя думка. І тут Павелкові треба належне віддати. Він на всіх забив, в принципі, як і зараз, на думку всіх та зробив свою справу. Але потім не знаю, що пішло не так. Наприклад, я ще у 2020 році, 2021 році особливо не бачив якихось підстав, щоб його критикувати.

Ну, потім пішла історія із заводом. Я не знав про цей завод. Ну я ж можу чогось не знати, правильно? Не знав про цей завод, ніколи не цікавився", - сказав Вацко.

Раніше Віктор Вацко заявив, що збудувати клуб без олігархів в українському футболі можливо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10060
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 131840 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 344218
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО 14014
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7784
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 17603
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24926
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49031
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11821
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38440 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86086 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23048