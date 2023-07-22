Керівник УАФ Андрій Павелко призначив Андрія Шевченка головним тренером національної збірної України наперекір всім.

Про це сказав коментатор Віктор Вацко.

"Можемо говорити про Павелка різні речі, але з Шевою він в яблучко влучив. Вважаю, те, що він призначив Шеву головним тренером національної збірної України наперекір всім - ти ж знаєш, кумівство і тому подібне - вважаю, для нашого футболу це джекпот був. Знаєш чому? Бо я коментував всі матчі збірної під керівництвом Блохіна, Фоменка. Ми ще бачили яскравий приклад команди Петракова у Польщі у 2019 році - яскравий приклад стилістики українського футболу. Кайфували всі? Всі кайфують від того, що юніорська збірна виграла чемпіонат світу. Як вона виграла, в якому стилі?

Вважаю, Шева - ковток свіжого повітря для національної збірної. Це моя думка. І тут Павелкові треба належне віддати. Він на всіх забив, в принципі, як і зараз, на думку всіх та зробив свою справу. Але потім не знаю, що пішло не так. Наприклад, я ще у 2020 році, 2021 році особливо не бачив якихось підстав, щоб його критикувати.

Ну, потім пішла історія із заводом. Я не знав про цей завод. Ну я ж можу чогось не знати, правильно? Не знав про цей завод, ніколи не цікавився", - сказав Вацко.