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Вацко - про висловлювання щодо Павелка: Просто хочу, щоб наш футбол почав розвиватися

Сьогодні 07:23 549 0
Вацко - про висловлювання щодо Павелка: Просто хочу, щоб наш футбол почав розвиватися
#Андрій Павелко, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Віктор Вацко у 2015 році вважав Андрія Павелка топовим кандидатом на посаду керівника УАФ.

Про це сказав сам коментатор.

"Зараз розриваю Павелка. Чому цієї критики не було раніше? Не було On Air (передачі Вацка в ютубі - прим.).

У мене ніколи не було свого майданчика, де міг говорити та підіймати теми, які хочу підіймати. Насправді я ж не шарашу Павелка, це неправильно так думати. Просто хочу, щоб наш футбол почав розвиватися. Щоб змінилося в нашому футболі.

Він очолив федерацію у 2015 році. Коли він приходив у футбол, я вважав його топовою кандидатурою. Молодий, енергійний, має досвід управлінця, знає футбол, знає потрібних людей. Він почав одразу коштами таких людей підтягувати в наш футбол. Люди почали заходити інвесторами, спонсорами, інвесторами Федерації футболу України. Збірна, Шева - головний тренер, прекрасні умови, команда не виходить на чемпіонат світу в росії, потім виходить у фінальну стадію Євро. Пацани молоді виграють чемпіонат світу, отримують хороші преміальні. Футболісти отримують хороші преміальні, живуть в ідеальних умовах, тренуються в ідеальних умовах. Стадіони якісь там будуються, відкриваються.

Що потім пішло не так - не знаю. Але просто коли починаєш отримувати сигнали, що в регіональних федераціях, то в молодіжних і т.д. Коли починаєш про це думати… Наприклад, я ніколи про це не думав. Собі думав - от є вершина айсберга - національна збірна, молодіжна збірна, все працює, все здорово", - сказав Вацко.

Раніше Віктор Вацко заявив, що збудувати клуб без олігархів в українському футболі можливо.

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