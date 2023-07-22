Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще два матчі.
Збірна США святкувала впевнену перемогу над В'єтнамом з рахунком 3:0. У першому таймі Сміт оформила дубль. Морган не реалізувала пенальті. А остаточний рахунок встановила Хоран, якій асистувала Сміт.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Збірна Японії теж не мала проблем зі своїми суперницями. Якщо у першому таймі японки забили один гол у ворота Замбії, то після перерви було зараховано ще чотири голи.
США - В'єтнам 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Сміт, 2:0 - 45+7 Сміт, 3:0 - 77 Хоран
Група С
Замбія - Японія 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Міязава, 0:2 - 55 Міна, 0:3 - 62 Міязава, 0:4 - 71 Ендо, 0:5 - 90+11 Уекі (пен)
Сьогодні, 22 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі:
- 12:30. Англія - Гаїті
- 15:00. Данія - Китай