Збірна Іспанії без проблем розібралася з Коста-Рикою: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулося ще три матчі.
Збірна Швейцарії святкувала впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі у ворота Філіппін було призначено пенальті, яке впевнено реалізувала Бахманн. Після перерви Пюбель подвоїла рахунок.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
У матчі групи В збірна Канади, маючи територіальну та ігрову переваги, не зуміла здолати Нігерію - 0:0.
Збірна Іспанії впевнено розібралася з Коста-Рикою - 3:0. Іспанки ще у першому таймі забили три голи. І ще чимало можливостей вони не реалізували, завдавши по воротах суперниць більше 40 ударів. Також гравчиня Іспанії Ермосо не реалізувала пенальті.
Філіппіни - Швейцарія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Бахманн (пен), 0:2 - 64 Пюбель
Група В
Нігерія - Канада 0:0
Група С
Іспанія - Коста-Рика 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 21 Дель Кампо (авт), 2:0 - 23 Бонматі, 3:0 - 27 Естер