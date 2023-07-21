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Збірна Іспанії без проблем розібралася з Коста-Рикою: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 12:33 506 0
Збірна Іспанії без проблем розібралася з Коста-Рикою: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулося ще три матчі. 

Збірна Швейцарії святкувала впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі у ворота Філіппін було призначено пенальті, яке впевнено реалізувала Бахманн. Після перерви Пюбель подвоїла рахунок.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

У матчі групи В збірна Канади, маючи територіальну та ігрову переваги, не зуміла здолати Нігерію - 0:0.

Збірна Іспанії впевнено розібралася з Коста-Рикою - 3:0. Іспанки ще у першому таймі забили три голи. І ще чимало можливостей вони не реалізували, завдавши по воротах суперниць більше 40 ударів. Також гравчиня Іспанії Ермосо не реалізувала пенальті.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 21 липня
Група А 

Філіппіни - Швейцарія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бахманн (пен), 0:2 - 64 Пюбель

Група В 

Нігерія - Канада 0:0

Група С

Іспанія - Коста-Рика 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Дель Кампо (авт), 2:0 - 23 Бонматі, 3:0 - 27 Естер

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