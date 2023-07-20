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Боруссія Дортмунд розірвала контракт із Шульцем

Захисник став вільним агентом
Сьогодні 21:52 193 0
Боруссія Дортмунд розірвала контракт із Шульцем
#Боруссії Дортмунд

Джерело - football.ua.

Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про розірвання контракту із захисником Ніко Шульцем.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Шульц перейшов до Боруссії з Гоффенхайму у липні 2019 року за 25 млн євро.

За даними німецької преси, футболіст отримав 2,5 млн євро за розірвання угоди.

З серпня 2022 року Шульц не грав в офіційних матчах. Його звинуватили у домашньому насильстві. Колишня дівчина гравця стверджує, що ексзахисник збірної Німеччини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.

Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.

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