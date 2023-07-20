Джерело - football.ua.
Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про розірвання контракту із захисником Ніко Шульцем.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Шульц перейшов до Боруссії з Гоффенхайму у липні 2019 року за 25 млн євро.
За даними німецької преси, футболіст отримав 2,5 млн євро за розірвання угоди.
З серпня 2022 року Шульц не грав в офіційних матчах. Його звинуватили у домашньому насильстві. Колишня дівчина гравця стверджує, що ексзахисник збірної Німеччини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.
Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.
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